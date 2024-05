Colisão frontal entre carro e caminhão deixa homem de 33 anos morto em Alvorada do Sul

Um homem de 33 anos morreu após o carro que conduzia colidir frontalmente com um caminhão na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (20).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Hyundai HB20S no sentido de Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul quando, ao passar pelo KM 432, bateu contra um caminhão DAF XF, conduzido por um homem de 35 anos.

O condutor do carro, que tinha placas de Belo Horizonte/MG, morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Já o motorista do caminhão não se feriu.





A colisão foi registrada em um trecho de pista simples, em uma curva aberta. Não chovia no momento.