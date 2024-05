Colisão frontal entre carro e carreta deixa um morto em Paranavaí

O motorista de um Toyota Corolla morreu depois do veículo que conduzia colidir frontalmente contra uma carreta no KM 87 da BR-376, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (24).





O condutor do automóvel ainda não foi identificado. O acidente está sendo atendido por equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Não há interdição na pista.





(Matéria em atualização.)