Colisão lateral entre carro e caminhão deixa um idoso ferido em Astorga

Um idoso de 63 anos ficou ferido após o carro que dirigia se envolver em um acidente com um caminhão na PR-454, em Astorga (Região Metropolitana de Maringá), na tarde desta terça-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia um Fiat Uno no sentido de Santa Zélia a Astorga quando, ao passar pelo KM 22, colidiu lateralmente com um caminhão Volkswagen 24280, que era dirigido por um homem de 33 anos e seguia no mesmo sentido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do carro teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Astorga, para receber atendimento médico.





O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.