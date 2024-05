CCI Oeste abre inscrições para turma de EJA exclusiva para idosos em Londrina

Idosos que residem em Londrina e não concluíram os estudos até o 5° ano do Ensino Fundamental têm mais uma oportunidade de obter sua formação escolar.





O CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Oeste está com vagas para a nova turma vespertina da EJA (Educação de Jovens e Adultos), que começou agora em maio. As aulas são realizadas de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h e quem se matricular já pode começar a frequentar a turma imediatamente.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A inscrição pode ser realizada pelo telefone 3375-0334 ou pessoalmente, na rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes. Os interessados podem ligar, também, para a Secretaria Municipal de Educação, no 3375-0215. Todos os alunos matriculados irão receber o uniforme padrão da rede municipal de ensino, assim como o kit de material escolar.





O CCI Oeste também conta com uma turma de EJA pela manhã, assim como no CCI Leste. A inclusão da Educação de Jovens e Adultos no rol de atividades dos Centros de Convivência é possível graças à parceria entre as secretarias municipais do Idoso e Educação.



Publicidade





DEMANDA





De acordo com a coordenadora do CCI Oeste, Rosely Sonoda Gomes, a demanda pelo ensino da EJA partiu dos próprios idosos que frequentam o CCI e não tiveram condições ou oportunidade de frequentar o ensino regular.





“Passamos a ofertar essas turmas devido aos relatos dos idosos, falando sobre a dificuldade de estudar quando crianças por diversas razões e que, em outros momentos da vida, não puderam realizar o desejo de retornar ou iniciar os estudos”, contou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: