Colisão traseira entre três carros deixa um ferido na PR-445, em Cambé

Uma colisão traseira entre três carros deixou um homem de 39 anos ferido na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste sábado (16).





De acordo com a BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Volkswagen Fusca, um Honda Civic e um terceiro veículo, que não foi identificado, seguiam na via no sentido de Tamarana ao entroncamento da BR-369 quando, no KM 78, o Fusca colidiu com a traseira do Civic, que foi arremessado e atingiu a traseira do terceiro carro.

Os motoristas do Fusca e do Honda Civic, ambos com 31 anos, não tiveram ferimentos. O condutor do terceiro automóvel não foi identificado.





O homem ferido, de 39 anos, era passageiro do Fusca e precisou ser encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.