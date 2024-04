Com investimento de R$ 58 milhões, Bandeirantes vai receber 306 casas populares

Em reunião realizada nesta terça-feira (2) na Prefeitura de Bandeirantes, foi confirmada a construção de 306 novas casas populares do Programa de Incorporação Imobiliária de Interesse Social – Minha Casa, Minha Vida.





O novo conjunto “Residencial dos Anjos” foi apresentado pela empresa B&B Holding Ltda a representantes da sociedade civil, vereadores, assessores e convidados.



Segundo o prefeito Jaelson Ramalho Matta (Podemos), o investimento, de R$ 58.140.000,00 terá isenção de ITBI e ISS no valor de R$ 1.100.000,00.





“A prefeitura deverá auxiliar na infraestrutura do local, conforme aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores. Hoje temos uma demanda de 2.566 pessoas cadastradas na Cohapar e este volume deverá amenizar esta falta de casas populares que temos em nossa cidade”, esclareceu Jaelson.





De acordo com o empresário Paulo Henrique Furtado Menin responsável pela construção do conjunto Residencial dos Anjos, a Caixa Econômica deverá ser parceira do projeto, financiando as unidades a partir da confirmação de 30% das unidades comercializadas.





