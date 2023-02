Maquiagem para o Carnaval pede brilho e ousadia

O momento mais alegre do ano chegou, o Carnaval. Como não poderia deixar de ser, os foliões e foliãs já planejam suas maquiagens “bafo” para o feriadão. Para ajudar neste planejamento, o maquiador consultor da Ikesaki, André Sartori, reuniu dicas para as produções deste ano. Confira!

Você é do time que adora pular Carnaval ou prefere alguns dias de calmaria? Seja qual for o seu perfil, confira algumas ideias incríveis para decorar e iluminar a casa, independentemente da situação.

Sem make derretida



Passo a passo – Make 1



Faça uma pele matte, que é sempre a melhor pedida para não derreter a sua make. Finalize selando com o pó matte em todo o rosto, principalmente testa, abaixo dos olhos, nariz e queixo. Use a sombra com a cor da sua preferência, esfumando a pálpebra superior e inferior. Isso dará um efeito de olhos esfumados e coloridos. Capriche na máscara para cílios à prova d'água.

Use um blush colorido com iluminador nas maçãs do rosto e finalize com um gloss labial combinando com os olhos. Por exemplo, se os olhos forem rosa, use um batom fúcsia, que é um rosa mais escuro, para fazer esse jogo de cores. Você vai arrasar com essa make!

Passo a passo – Make 2

Repita a dica acima da pele matte. Após, faça um delineado colorido duplo, que pode ser com a cor que combina com a sua fantasia ou a criação que você desejar. Ele pode ser no formato gatinho ou só na linha dos cílios. Em seguida, faça outra linha bem acima do traçado que você já fez. Exemplo: vermelho e laranja, laranja e amarelo, ou branco e azul. Capriche na máscara de cílios à prova d’água.





A seguir, passe o blush nas maçãs do rosto e o iluminador no topo das maçãs. Cuidado para não invadir as pálpebras. Cole as pedrinhas na lateral dos olhos, no sentido das têmporas, ou nas pálpebras perto do arco natural da sobrancelha. Ficará o máximo! Finalize com um batom matte. O matte é sempre bom para segurar a textura e durabilidade. Arrase na sua criatividade e seja feliz!