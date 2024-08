Solteiras e Felizes: o que leva mulheres a optarem pela liberdade

Historicamente, casar-se e constituir família seriam os objetivos principais das mulheres, muitas vezes, incentivadas por pressões familiares e sociais. Conforme uma pesquisa conduzida pela Universidade de Stanford, 68% das pessoas ainda associam o estado civil de uma mulher à sua realização pessoal.







Para Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexualidade Feminina pela FMUSP (Faculdade de Medicina da USP) e membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana), esse conceito, perpetuado por gerações, ainda influencia o modo como as pessoas enxergam as mulheres que optam por uma vida solteira.

Nos últimos anos, entretanto, as mulheres vêm desafiando as normas e redefinindo o que significa ser feliz, priorizando outros aspectos de suas vidas, como educação, carreira e bem-estar emocional.





Em referência ao Dia dos Solteiros (15 de agosto) e com base em estudos, especialistas apontam as motivações que vêm libertando as mulheres de imposições que não cabem mais a elas.

Mudanças nas convenções familiares: embora ainda haja pressão para seguir os padrões sociais, uma pesquisa realizada pelo aplicativo de encontros Bumble mostrou que uma em cada três mulheres (37%) não tem interesse em cumprir esses marcos convencionais; e que 69% delas buscam uma relação duradoura, enquanto apenas 10% almejam o casamento.





“À medida que as mulheres optam por construir seu próprio caminho, há um declínio dessa visão que não só limita as suas qualificações, como também influencia a forma como muitas mulheres enxergam suas próprias vidas e escolhas”, reforça Petry.

