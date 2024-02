Concha Acústica recebe show da banda Mancats na sexta-feira

O projeto Viva a Concha realiza a Feira Gastronômica e apresentação musical com a banda Mancats, nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130. A ação é aberta ao público e busca promover atividades que envolvem a cultura e a comercialização de diferentes produtos.





Durante o evento, a população poderá desfrutar de 12 empreendimentos na tradicional Feira, disponíveis das 18h às 22h. Haverá uma variedade de produtos como kaftas recheadas, verduras, café, queijos, mel, salgados fritos e assados, tortas e palha italiana, caldo de cana, crepes suíço, torresmo fritos, pastéis entre outros.

Das 19h às 21h, o público poderá curtir com a apresentação musical da banda Mancats, formada por Denis Alves como vocalista e guitarrista, Billy Monster na bateria e Diego Menê no contrabaixo acústico. A banda londrinense foi formada em 2016 com o intuito de produzir músicas sob influência do rock dos anos 50.





A equipe, composta por músicos já experientes vindo de bandas relevantes no cenário regional e nacional como, por exemplo, Tênis Sujo e um Scarpin, Brazilian Cajuns e Maniáticos do Reverb, está na ativa e tocando em todo o norte do Paraná, também abrindo espaços para outros estados do Brasil com um visual voltado para o rockabilly clássico e suas variações.





Segundo o baterista da banda, Billy Monster, para esta sexta (2) a banda irá apresentar um repertório longo composto por grandes clássicos do rockabilly, country e blues, com muito Elvis Presley, Johnny Cash, Chuck Berry, Hank Williams e até Milionário e José Rico (versão rock).





“A Concha Acústica é um dos maiores marcos da cidade, alguns dos fatos mais importantes da história de Londrina aconteceram nela e ao seu redor, então é sempre um prazer fazer parte da história deste local”, contou o baterista.





O projeto Viva a Concha, desenvolvido pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).