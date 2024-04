Concurso Comida Di Buteco realiza a 2ª edição em Londrina em 14 bares

De 05 a 28 de abril, o primeiro e maior concurso de bares do Brasil convoca a grande e democrática comunidade botequeira a eleger o melhor buteco do país, com o lema “Somos todos Buteco”, que reforça o desejo da organização de transformar Abril no mês da cultura de buteco no Brasil, celebrando e promovendo a valorização da cozinha de raiz e do buteco.







Neste ano, o concurso comemora 24 anos de existência e realiza a 2ª edição em Londrina e Maringá e desde 2015 em Curitiba, com o buteco como o grande protagonista da sociabilidade brasileira e da “cultura de buteco”.

De norte a sul do país, o público é convidado a participar dessa grande eleição nacional envolvendo mais de 1.100 estabelecimentos familiares, avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.





O Comida di Buteco é 100% viabilizado através do investimento de empresas que acreditam nos resultados que o concurso entrega e no poder de transformar vidas desses pequenos negócios.

Participantes 2024:





A lista com todos os participantes foi divulgada nesta semana e está disponível no site oficial do concurso. Os pratos que concorrem neste ano têm valor fixo de R$ 35.

Em 2024, 14 bares de Londrina estão na competição, alguns deles pela primeira vez.





Veja abaixo os bares e petiscos londrinenses que neste ano estão participam do Comida di Buteco:

Assada e Cia (Rua Visconde de Mauá, 168 - Sala 06 - Mercado Shangri-Lá)

Porção Mix da Casa - porção com os tradicionais salgados servidos na casa, com 3 mini bolinhos de carne, 3 mini risolis de camarão e 2 mini coxinhas de mandioca de frango.

Bar Brasil (Rua Prefeito Hugo Cabral, 757 - Centro)

Linguiça de pernil e mandioca na manteiga desidratada - linguiça de pernil acebolada acompanhada de mandioca com manteiga desidratada, bacon e alho poró.

Bar da Praça (Rua Deputado Fernando Ferrari, 963 - Campo Belo)

Bolinho de aipim com carne seca - bolinho de aipim (massa de mandioca) com carne seca, especiarias e requeijão.

Barile Bar (Rua Paranaguá, 1146 - Salas 2 E 3 - Centro)

Bolovinho - salgado feito com carne moída temperada, recheado com ovo de codorna. Acompanha geleia de tomate e molho de pimenta da casa.





Carlão Bar Restaurante e Espetaria (Avenida Rio Branco, 777 - Jardim Tatiani)

Panceta rocambole à pururuca - panceta à pururuca acompanhada de mandioca cozida com azeite, salada e farofa da casa.





Chik Grill Petiscaria (Avenida Saul Elkind, 1513 - Conjunto Habitacional Violim)

Bolinho de costela - bolinho de costela com massa de mandioca acompanhado de baconese da casa.





Confraria 115 (Rua Guararapes, 111 - Jardim Higienópolis)

Macarrão a milanesa - macarrão com molho bechamel recheado com presunto e queijo, empanado e frito servido com mussarela gratinada e molho bolonhesa.





Croque do Baca (Rua Deputado Nilson Ribas, 284 - Jardim Bancários)



Torpedos do Croque - mini pizzeta feita de massa de pão ázimo recheada





Distrito 43 Gastrobar (Avenida Garibaldi Deliberador, 800 - Parque Residencial Alcântara)



Croqueta de carne de panela - croqueta de carne de panela na cerveja preta com recheio de queijo provolone, acompanhado de molho de pimenta da casa e aioli.





Kato's Salgados (Rua Deputado Fernando Ferrari, 916 - Campo Belo)

Bolinho de carne - tradicional bolinho de carne moída, acompanha vinagrete.





Lanchonete Carolli (Rua Arcindo Sardo, 197 - Jardim das Américas)

Coração de Mãe - salgado feito com massa de linguiça toscana recheado com purê de abóbora cabotiá empanado e frito, acompanha patê de pimenta.





Mi Casa Barbearia e Bar (Rua Paraíba, 191 - Jardim Higienópolis)

Bolinho de jacalhau - bolinho feito com algas e jaca, crocante por fora e macio por dentro, acompanhado de molho tártaro vegano.





Torresmeria (Rua Fernando de Noronha, 725 - Loja B)

Bolorresmo - torresmo de rolo em camadas com geleia de abacaxi, catupiry, provolone, muçarela, cheddar e bacon. Acompanha molhos de abacaxi com pimenta, maionese de bacon e mostarda e mel.





Zé Benedito Comes e Bebes (Rua Professor Samuel Moura, 555 - Vila Judith)



Bolinho de mandioca com gorgonzola e porco - bolinho de mandioca frito recheado com porco (pernil) e queijo gorgonzola, acompanhado de geleias de abacaxi e pimenta biquinho.

