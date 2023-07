Condutor de carro morre após colidir frontalmente com caminhão na PR-445, em Londrina

Um homem de 34 anos que dirigia um Ford Fiesta no sentido de Londrina à Tamarana morreu após colidir frontalmente com um caminhão no KM 43 da PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde deste domingo (2).





O caminhão trafegava no sentido contrário e, após a batida, o condutor perdeu o controle da direção, o que causou um capotamento e um incêndio. As chamas atingiram, além do caminhão, um terceiro veículo que passava pela rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.





O condutor do Ford Fiesta morreu no local e, até a chega dos bombeiros, permaneceu encarcerado no carro. O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.