Motociclista fica ferido após bater em lateral de carro em Arapongas

Um motociclista de 45 anos ficou ferido após colidir com a lateral de um carro na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Suzuki En 125 Yes no sentido do trevo da PR-218 ao trevo da BR-369 quando, ao chegar em uma curva aberta no KM 3, perdeu o controle da direção e colidiu com a lateral direita de um Fiat Pulse Audace, que seguia na mesma direção e era conduzido por um jovem de 28 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Após a colisão, o motociclista caiu, o que causou os ferimentos. O homem foi socorrido no local pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas para receber cuidados médicos.





O motorista do Pulse Audace, por sua vez, não se feriu. O veículo foi liberado no local por não ter pendências administrativas.