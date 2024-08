Condutor fica ferido após motocicleta cair em canteiro de rodovia em Rolândia

Repórter de Maringá é indiciado por suspeita de integrar organização criminosa

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), um mandado de busca contra um repórter de Maringá, no Noroeste do Paraná, que é suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no Município e na região.