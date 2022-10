Construtech Week incentiva a inovação no setor da construção civil de Londrina e região

O movimento crescente de inovação, com a virtualização da construção civil, metaverso, Internet das Coisas (IoT) e como isso se refletirá no futuro do setor, são temas escolhidos para a 4ª Construtech Week. O evento híbrido será em Londrina, no Aurora Shopping, entre os dias 25 e 26 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://evento.icon.org.br/construtech.





“A Construtech Week 2022 vai ser um evento transformador. Os profissionais devem vir com uma mentalidade e sair com outra, porque vão encontrar um ambiente de inovação, com painéis posicionados estrategicamente e todos os temas abordam a inovação na construção civil e o que vem pelo futuro. É um convite para profissionais e empresas repensarem as ações em médio e longo prazo” enfatiza o presidente da Governança de Inovação na Construção Civil do Norte do Paraná (Icon), Murillo Braghin.

O evento contará com palestrantes de empresas nacionais e internacionais, como Nokia, Tecverde e Smart Sky Tech Hub, e destacará também empreendedores e empresas da região que são inspiração para o mercado. Executivos de grandes construtoras, como A. Yoshii e Plaenge, vão compartilhar experiências na adoção de tecnologias nos empreendimentos.





“Além do papel informativo e de atualização profissional, a Construtech desempenha uma importante função ao despertar cada vez mais o mercado da construção civil para a inovação. A cada ano, nós observamos que o evento auxilia a pautar temas que serão essenciais para a saúde e a competitividade das empresas do setor, no futuro”, ressalta Sandro Nobrega, presidente do Sinduscon Paraná Norte, entidade que representa a indústria da construção civil na região.

No Ciclo de Palestras do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), que ocorre nos dois dias do evento, no período noturno, os temas escolhidos são “A virtualização da construção, além do BIM” e o “Mercado pós-pandemia”, que aborda as transformações profundas e permanentes causadas pela crise sanitária. Docentes das universidades do Texas e da Califórnia estão entre os palestrantes.





“O Ciclo de Palestras complementa toda a programação da Construtech Week. Nesta ocasião, iremos apresentar temas como a captura da realidade no seu workflow através do BIM [sigla em inglês que significa modelagem de informação da construção]. Além disso, vamos tratar da aplicação do BIM na construção de grandes edifícios, pesquisas de realidades virtuais e automação da construção. Também vamos falar dos novos paradigmas decorrentes da revolução da informação, com o caso de construção na Lua. Um tema muito interessante e que não está muito longe de acontecer”, comenta o presidente do CEAL, Decarlos Manfrin.

Rodada de negócios e ideathon

Além dos painéis no palco principal, a Construtech Week traz atrações paralelas, como a rodada de negócios. No ano passado, a geração de negócios apenas durante os dias do evento foi de R$ 1,4 milhão.

“Nesta dinâmica, temos as construtoras, que chamamos de âncoras ou compradores. São dez compradores, não só de Londrina, mas de todo o Estado. Durante a ação, cerca de 40 fornecedores irão rodar as mesas oferecendo seus produtos e serviços. O objetivo é aumentar o networking da cadeia da construção civil, construtoras, compradores e fornecedores, além de facilitar o acesso de pequenas empresas e startups da cidade aos grandes compradores”, explica o consultor do Sebrae/PR, Rubens Negrão.





A presença de sete startups do Construhub do Sinduscon compõe uma exposição fixa em que os empreendedores terão a oportunidade de apresentar as tecnologias incubadas aos investidores.

A maratona do ideathon, que substitui o hackathon, durará os dois dias do evento e visa a proposição de ideais de soluções para a construção civil baseadas nas dores apresentadas pelos próprios participantes do evento.





A Construtech Week 2022 é uma realização do Icon, Sinduscon, Sebrae/PR e Ceal. Conta com patrocínio do Senai, Crea-PR, Mútua-PR e das empresas A. Yoshii, Plaenge, Yticon e Vanguard.