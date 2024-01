Cross games, skate, beach flag e ginástica: veja a programação do final de semana no litoral do Paraná

O cronograma ainda tem passeio ciclístico para reunir as famílias em um momento saudável e divertido. As atividades diárias de esporte e lazer promovidas pelo Governo do Estado nas arenas também estão disponíveis.

A programação de atividades e eventos esportivo promete esquentar o fim de semana do Verão Maior Paraná no Litoral. Grandes nomes do skate nacional e internacional, cross games, campeonato de beach flag e ginástica rítmica são os principais destaques.

Apresentações de skate

O espaço seguirá no Posto de Caiobá até segunda-feira (15), com a presença de instrutores da modalidade oferecendo aulas práticas em dois períodos: 9h às 11h e das 16h às 19h.

Neste sábado (13), às 17h, haverá apresentação de grandes nomes do skate nacional e internacional, entre eles o atleta olímpico Augusto Akio, o “Japinha”; o bicampeão mundial Carlos de Andrade, o “Piolho”; e também Danilo do Rosário, Diego Costa, Neverton Casella, Mariana Veiga e outros convidados. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo.

Cross Games e campeonato de Beach Flag

É disputado por 4 jogadores em cada time, com dois períodos de 10 minutos. Estarão na disputa pelo título paranaense 12 equipes no masculino e 7 equipes no feminino.

Veranistas e moradores também poderão acompanhar o Campeonato Paranaense de Beach Flag que começa no sábado e segue por todo o fim de semana, no Complexo Esportivo de Guaratuba. O Beach Flag é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, em que os jogadores têm o objetivo de chegar ao fim do campo adversário.

“Já virou rotina dentro do verão paranaense e esperamos ter grande êxito nessa atividade, que conta com a presença de atletas de vários estados”, diz o coordenador de Esportes do Verão Maior Paraná 2023/24, Jackson de Almeida.

O primeiro terá início às 15h, no posto fixo de atividades do Verão Maior Paraná no município. É o quarto ano consecutivo dos cross games na programação. A competição consiste na busca da premiação por meio de exercícios de treinamento funcional e conta com as categorias individual, dupla e quarteto, todas nos naipes masculino, feminino ou misto.

Também no sábado, Guaratuba recebe dois eventos que marcam o início do calendário 2024 dos JAN (Jogos de Aventura e Natureza). São esperados mais de 300 atletas disputando o Desafio de Cross Games e o Campeonato Paranaense de Beach Flag.

Apresentação de Ginástica Rítimica



Uma presença de destaque será a de Dayane Camillo, ex-ginasta e campeã pan-americana. ”Hoje todos conhecem a ginástica rítmica, e esse será mais um momento especial, logo no início do ano, com uma grande apresentação no Verão Maior Paraná”, afirmou.

Nomes como Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre, bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo do Estado, conquistaram muitas medalhas nas mais diversas competições, como Campeonato Brasileiro, Jogos Pan-Americanos e campeonatos mundiais.

No domingo (14), às 10 horas, no posto de Caiobá, haverá apresentação de ginástica rítmica de conjuntos, com o tema “As Quatro Estações”, envolvendo 35 ginastas paranaenses. O evento também terá transmissão da TV Paraná Turismo e marca o início do calendário de atividades da ginástica rítmica paranaense em 2024, após viver, em 2023, um dos anos mais importantes da história da modalidade em nível nacional e internacional.

Passeio Ciclístico





No sábado, a partir das 16h30, ciclistas de todas as idades terão a oportunidade de participar de um passeio com saída e chegada marcadas em frente à Praça do Carangueijo, em Shangri-lá. O evento também reconhecerá os destaques da pedalada - serão concedidos prêmios ao ciclista mais jovem, ao mais experiente, à bicicleta mais ornamentada e à família com o maior número de participantes (mediante comprovação via RG).





Além disso, todos os participantes serão agraciados com brindes, tornando o passeio uma experiência ainda mais especial. As inscrições podem ser realizadas até sábado, às 11h30, na tenda de informação do Verão Maior Paraná no posto de Shangri-lá