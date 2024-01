Curitiba: Museu Oscar Niemeyer registra recorde de público em 2023

Na última quarta-feira do ano (27/12), o Museu Oscar Niemeyer teve recorde de público da história num único dia: 5.436 pessoas. O maior número anterior havia sido registrado no dia 19/07, também uma quarta-feira de 2023, quando pouco mais de 5 mil visitantes entraram no MON. Em todas as quartas-feiras do ano, a entrada é gratuita, o que torna o MON um local democrático.





Entre outras realizações, neste ano o MON inaugurou 12 exposições, sendo uma itinerante. Foram elas: ''Mon sem Paredes''; ''Pintura Vingada'', de Delson Uchôa; ''Tela'', de Leila Pugnaloni; ''Buraco no Céu'', de Túlio Pinto; ''Serguei Eisenstein e o Mundo''; ''África: Diálogos com o Contemporâneo''; ''Perpétuo Movimento'', de Norma Grinberg; ''Sonoridades de Bisco do Rosário''; Ásia: a Mão do Povo'' (em Cascavel); ''O Feminino na Obra de Victor Brecheret'' e ''Mario Rubinski - O Espaço Imantado'' (26/10), além de ''Extravagâncias'', de Joana Vasconcelos.

Publicidade

Publicidade





Inaugurada em novembro, ''Extravagâncias'' é a maior mostra individual da artista Joana Vasconcelos no Brasil e uma das mais grandiosas já realizadas pelo MON, ocupando simultaneamente diversos espaços nobres do Museu.





''Olho e diversos espaços singulares abaixo dele, andares da torre e a principal rampa interna do Museu foram ocupados pelo colorido e pela criatividade dessa artista que vive e trabalha em lisboa, mas cuja arte transborda os limites de Portugal e da Europa e fascina o público de vários continentes'', explica a diretora-presidente do Museu, Juliana Vosnika.





''Instalações e esculturas monumentais extrapolam o espaço e invadem o MON, convidando o visitante a mergulhar num universo jamais criado no Museu'', comenta.









CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA