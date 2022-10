Deputado federal mais votado, Deltan estará em Londrina para agradecer eleitores

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) estará em Londrina nesta quinta-feira (27) para agradecer eleitores por conta da expressiva votação conquistada no primeiro turno. O ex-procurador da República do Ministério Público Federal obteve 344.917 votos e foi o deputado federal mais votado do Estado nas eleições gerais de 2 de outubro. Só em Londrina, o ex-coordenador da Operação Lava Jato conquistou 14.625 votos, sendo o terceiro mais votado na cidade atrás do deputado reeleito Filipe Barros (PL) e da vereadora Jessicão (PP).





Em Londrina, o futuro parlamentar estará na Sociedade Rural de Londrina, na Avenida Tiradentes, 6275, a partir das 18h30. Antes assumiu compromisso também na quinta-feira nas cidades da Maringá e Arapongas onde deverá se reunir com apoiadores de campanha.

Após vencer nas urnas, o ex-procurador declarou voto em Bolsonaro no segundo turno. ""Se Lula for eleito, seremos uma oposição qualificada, uma oposição contra o que o governo dele representou com Mensalão e Petrolão", disse. Questionado como ele avalia o combate à corrupção no governo Bolsonaro, Dallagnol afirmou que tem ressalvas, mas alegou que a pior coisa que "poderá ocorrer ao Brasil, na minha perspectiva, é a volta de Lula e do PT".





O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deferiu por unanimidade somente na última quarta-feira (17) o registro de candidatura dele. Em agosto, o ex-procurador foi alvo de três pedidos de impugnação, sendo um deles da Federação “Brasil da Esperança”, formada por PT, PcdoB e PV. Uma das alegações apresentadas nos pedidos de impugnação é de que Deltan teria pedido exoneração do Ministério Público durante a pendência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que, de acordo com a Lei da Ficha Limpa, o tornaria inelegível.