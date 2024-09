Descubra como cuidar de cães e gatos em dias quentes e secos

Onda de calor, baixa umidade do ar, dias sem chuva e poluição atmosférica. O tempo seco e as altas temperaturas registradas no Paraná devem permanecer ao longo de toda a semana. Assim como as pessoas das zonas afetadas pelas áreas atingidas pela fumaça, os pets também sofrem com o calor e a má qualidade do ar.







De acordo com a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, animais de estimação, como cães e gatos, não fazem a regulação da temperatura corporal pela transpiração, como os humanos.

Nos pets, explica a especialista, esse processo se dá, principalmente, por meio da respiração. “Por isso, nos dias quentes, costumamos ver os bichinhos ofegantes e com a boca aberta. É assim que os pets tentam regular a temperatura corporal e se refrescar."





DESIDRATAÇÃO E QUEIMADURAS

As condições climáticas atuais exigem que os tutores redobrem os cuidados para evitar desidratação, hipertermia (aumento acentuado da temperatura corpórea) ou queimaduras solares.





“Algumas medidas ajudam a amenizar os efeitos do ar seco e poluído. Podemos usar umidificadores de ambiente ou manter os pets dentro do banheiro, enquanto tomamos banho. O vapor do banho serve como umidificador de vias áreas”, ensina.





Outra dica da veterinária é fazer lavagem nasal nos pets, com solução fisiológica, a exemplo do que se faz com crianças. “Não é necessário que seja uma lavagem intensa. Basta pingar algumas gotas de solução fisiológica nas narinas dos pets algumas vezes por dia.”





