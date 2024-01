Deslizamento de terra em rodovia na região de Maringá interrompe tráfego de veículos

Um deslizamento de terra foi registrado na madrugada desta terça-feira (23) na BR-376, no Contorno Norte de Maringá, no Noroeste do Estado.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a terra atingiu a faixa de rolamento no sentido de Sarandi a Mandaguaçu, o que causou interrupção do tráfego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar os policiais rodoviários federais na limpeza do pavimento. Os agentes conseguiram liberar parcialmente a via para o trânsito de veículos.





Os bombeiros pedem que os condutores tenham atenção ao dirigir pelo local. A PRF monitora a região.