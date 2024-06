Dia Mundial do Fusca reúne apaixonados por carros antigos em evento em Londrina

O Calçadão de Londrina ganhou até tapete vermelho para celebrar o "Dia Mundial do Fusca" no último domingo (16).





O Encontro de Carros Antigos organizado pelo "Aircooled 043 @aircooled.043 e Antigos" contou com exposição de diversas marcas e modelos de veículos, souvenirs, praça de alimentação e atraiu centenas de visitantes durante todo o dia. Tudo por conta dele, o Fusca.



O design, a robustez e a mecânica bem resolvida são parte da fama do quatro rodas que ostenta 89 anos de sua criação e uma popularidade que se renova por gerações. Criado na Alemanha, pela Volkswagem, em 1935, chegou ao Brasil em 1959 e foi comercializado até 1988. Ressuscitado pela Volks em 1993, saiu da linha de produção, de vez, em 1996.





Do desejado Herbie, um Volkswagen Fusca 1963, branco pérola, quem esteve no Calçadão teve a oportunidade de ver de perto raridades como o modelo de 1969 que pertenceu ao ex- governador José Richa.

ADMIRÁVEL BRINQUEDO NOVO





Presente à festa do Fusca, a F100 ano 1961 ganhou lugar de destaque, não por acaso. O veículo é simplesmente uma raridade pela cor, mecânica e diferenciais. O motor V8 5.0 e o estilo hot não tem preço, mas sua avaliação ultrapassa os R$ 300 mil.

Cercada de pessoas, a imponente F100 tem por perto os olhos do proprietário, o contador Marco Antonio Silva. Ele admite que basta sair da garagem que a F100 se destaca. Rebaixada, verde e de detalhes impecáveis, a convidada ganhou status de protagonista também no Dia Mundial do Fusca.





"Foram sete anos de restauração", resume Silva. Sobre a cor, explica que era de um palmeirense. "Mantive, pois também sou palmeirense", sorri.







