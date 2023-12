Dois adultos e dois bebês ficam feridos após carro capotar na PR-340, em Jaguapitã

Um homem de 43 anos e uma mulher de 35 anos ficaram feridos após um carro capotar na PR-340, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (3). Além dos adultos, dois bebês - de um ano e de dois anos - também se feriram.





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Ford Fiesta com placas de Londrina/PR pela via quando, ao atingir o KM 562, capotou o veículo, que parou na margem esquerda, lado oposto ao que trafegava.

Publicidade





O condutor do veículo foi encaminhado para receber atendimento médico no HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina), assim como os dois bebês.





Já a passageira teve de ser levada até o Hospital Municipal de Jaguapitã para ser atendida.