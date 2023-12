Carro fica destruído após atropelar cavalo na PR-445, em Londrina

Um carro Chevrolet Corsa Hatch ficou destruído após atropelar um cavalo na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde deste domingo (3).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 23 anos dirigia o carro pela via quando, ao atingir o KM 77, atropelou o animal, que estava na pista de rolamento.





O condutor do veículo não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.