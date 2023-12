Jovem de 23 anos morre após colisão com caminhão na PR-092, em Siqueira Campos

Um jovem de 23 anos morreu após o carro que dirigia colidir contra um caminhão na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (3).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem dirigia um Volkswagen Gol com placas da Salto do Itararé/PR pela via quando, ao atingir o KM 284, colidiu contra um caminhão Volvo FH, que seguia no sentido contrário, tinha placas de Vargeão/SC e era conduzido por um idoso de 66 anos.

Publicidade





Além dos danos causados a ambos os veículos, o acidente resultou na morte do jovem, que teve o óbito declarado no Pronto-Socorro de Siqueira Campos.





O motorista do caminhão teve ferimentos leves e obteve resultado negativo no teste etilométrico.