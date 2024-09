Dois idosos ficam feridos após carro capotar em Alvorada do Sul

Dois idosos ficaram feridos após um carro capotar na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (16).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 64 anos dirigia um Renault Sandero no sentido do entroncamento da PR-537 a Alvorada do Sul quando, ao passar pelo KM 441, perdeu o controle do veículo, que capotou sobre a rodovia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Além da motorista, um passageiro, de 74 anos, ficou ferido. Ambos foram socorridos no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados ao Hospital de Alvorada do Sul para receber cuidados médicos.





O capotamento foi registrado em um trecho de pista simples.