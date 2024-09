Previsão: terça-feira será de tempo estável e frio em Londrina e região

Nesta terça-feira (17), o tempo se mantém estável, frio e sem chuva em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Ainda com o domínio da massa de ar frio, as temperaturas não devem aumentar muito em Londrina e nas cidades vizinhas, com a máxima prevista não ultrapassando os 25°C.





Nos próximos dias, as temperaturas seguem baixas ao amanhecer, mas o frio já não é tão intenso quanto nas últimas semanas e as máximas podem chegar aos 30°C durante a tarde.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 12°C e a máxima pode chegar aos 25°C.