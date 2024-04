Dois idosos ficam feridos após colisão entre carros na PR-444, em Arapongas

Dois idosos ficaram feridos após dois carros colidirem na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quinta-feira (4).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 79 anos dirigia um Renault Kwid pela via quando, ao passar pelo KM 10, foi fazer uma conversão à esquerda e acabou colidindo com um Nissan Versa, que era conduzido por um homem de 40 anos e seguia no mesmo sentido.

O motorista do Renault Kwid ficou ferido, assim como a passageira, de 64 anos. Ambos foram socorridos no local do acidente e precisaram ser encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico.





O condutor do Nissan Versan não teve ferimentos e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.