Dono de petshop é preso por maus-tratos aos animais em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta quinta-feira (4), o dono de um petshop acusado de maus-tratos a animais, em Curitiba. O homem tem 38 anos.





De acordo com as apurações, sete cães das raças Gaugo Italiano e Dobermann estavam na chácara que pertence ao homem, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, sem água e comida.

"Os animais foram encontrados a beira da morte por inanição. Esses animais foram retirados imediatamente do local, levados para uma clínica veterinária, junto com a ONG (Organização Não Governamental) SOS 4 Patas, que agora ficará responsável pelos cães", conta o delegado da PCPR Guilherme Dias.





Além dos animais resgatados, outros corpos de vários cães que morreram foram encontrados. O acusado vai responder pelo crime de maus-tratos a animais, com uma pena que varia de dois a cinco anos de reclusão.