Homem é preso por importunar sexualmente mulher no Terminal Central de Londrina

Um homem de 56 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (4) acusado de importunar sexualmente uma mulher no Terminal Central de Londrina.





A vítima contou aos policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) que estiveram no local que, há cerca de seis meses, um homem que mora nas proximidade de sua casa pega o ônibus no mesmo horário e sempre senta ao seu lado.

De acordo com a mulher, o suspeito, com frequência, esfrega os braços em suas pernas. A vítima relatou, ainda, que, quando ambos estão de homem, o homem esfrega o corpo no seu.





Na manhã desta quinta-feira, a mulher pegou o ônibus, como de costume, e, novamente, o homem teria esfregado seu corpo no dela.

