Dois motoristas sem habilitação se envolvem em acidente na PR-436, em Bandeirantes

Dois motoristas que dirigiam sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) se envolveram em um acidente na PR-436, em Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina), neste domingo (19).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um jovem de 18 anos conduzia um Chevrolet Classic com placas de Ourinhos/SP no sentido de Abatiá a Bandeirantes quando, ao atingir o KM 92, colidiu com um Volkswagen Gol, que era conduzido por um homem de 50 anos, tinha placas de Ribeirão do Pinhal/PR e trafegava no sentido contrário.

Tanto o jovem de 18 anos quanto o homem de 50 anos são inabilitados, ou seja, não possuem o direito de dirigir. Ambos tiveram resultado negativo no teste etilométrico.





O acidente deixou uma mulher, passageira do Volkswagen Gol, ferida. A vítima foi socorrida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhada para a Santa Casa de Bandeirantes.