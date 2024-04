Dois pedestres morrem após serem atropelados na PR-445, em Cambé

Dois homens, de 39 e 49 anos, morreram atropelados na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (11).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), as vítimas foram atropeladas no KM 78, no sentido de Cambé a Londrina, por um HB20 que era conduzido por um homem de 24 anos.

A Polícia Militar informou que o atropelamento aconteceu enquanto ambos cruzavam a pista de rolamento da esquerda para a direita.





O condutor do carro ficou ferido, foi socorrido no local e encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.





Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.