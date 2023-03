'Dono de biqueira' é preso por suspeita de homicídio em Rolândia

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 28 anos, suspeito do homicídio de Ariel Matheus de Oliveira Bezerra, 23 anos, ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2023. A prisão foi realizada nesta terça-feira (21) em Rolândia, região metropolitana de Londrina.





De acordo com o delegado Bruno Rocha, a motivação do crime teria sido um desentendimento entre a vítima e o suspeito. ‘‘Os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo o que foi apurado, o autor seria o dono da biqueira e a vítima vendia as drogas para ele’’, explica o delegado.

O suspeito foi preso e foi entregue na cadeia pública de Rolândia. Durante as investigações, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.





CRIME- Na ocasião do fato, a vítima e o suspeito estavam em frente a residência do autor. Após as discussões iniciarem, o indivíduo disparou um tiro de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que morreu no local. O crime ocorreu na frente da esposa de Bezerra e de outras pessoas presentes na situação.