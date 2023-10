Dupla Matogrosso & Mathias é atração do Arapongas Fest 2023 nesta segunda-feira

A programação desta segunda contará ainda com as apresentações da cantora Julia Dias, às 20h, show com Guilherme Guerra e João Castilho, às 21h, e encerramento com a João Victor e Gabriel. A apresentação da dupla Matogrosso & Mathias está prevista para às 23h.

Evento Beer & Beef que reúne música, churrasco e cerveja acontece entre 12 e 15 de outubro no estacionamento do Catuaí Shopping, com entrada gratuita

PRIMEIROS DIAS DO EVENTO

A Arapongas Fest teve início no último sábado (7) com exposição de Carros Antigos no período da tarde.





Na parte da noite, as bandas Rivotrio e Lotus abriram as apresentações musicais. Seguido do cantor Lucas Secco e show principal: Lucca & Mateus.

No domingo (8) as bandas Rivotrio e Lotus retornaram ao palco, animando o público. A banda Delavê fez sua estreia no evento. Na sequência, foi a vez da dupla Pedro Sanches & Tiago movimentar o público.





“Acreditamos que por conta do feriado (terça-feira) teremos um movimento ainda maior nesta segunda (09) e terça (10). Tudo tem transcorrido da melhor maneira”, pontuou o secretário da Cultura, Geison Cortez.





No dia 10 (terça-feira) feriado municipal do Aniversário de Arapongas, será marcado pela apresentação da César Menotti & Fabiano, às 23h. Além de shows com Tailan e Anderson Moreno (19h), Michel Turelli (20h), Show Grupo É do Nosso Jeito (21h) e encerramento com DJ (01h).