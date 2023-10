Paraná: Agências do Trabalhador iniciam a semana com 16.444 vagas de emprego

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 16.444 vagas de emprego no Estado, número recorde em 2023, superando maior marca anterior, de 16.368 postos de trabalho com carteira assinada disponibilizados na última semana de agosto.





A maior parte das vagas nesta semana é para auxiliar de linha de produção, com 3.066 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 677 vagas, magarefe, com 529, e abatedor de aves, com 399.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.095). São ofertadas 672 vagas para operador de telemarketing receptivo, 370 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 240 para operador de cobrança e 185 para auxiliar de linha de produção.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 48 vagas para preenchimento imediato: auxiliar de vendas (14), atendente de padaria (14), pedreiro (13), copeiro de hospital (6) e diretor de arte (1).



