Antecipação de recebíveis: recurso usado pela Americanas promete ser melhor que o empréstimo

Dias após o rombo bilionário da Americanas vir à tona, muito se questiona sobre qual a relação dos bancos com uma das mais tradicionais redes varejistas do Brasil. A resposta, no entanto, pode revelar uma maneira pouco conhecida de conceder crédito a empresários que queiram investir em seus próprios negócios: a antecipação de recebíveis, que é prometida como uma solução para o CNPJ que queira ter crédito alto, em pouco tempo e com meses de prazo.





Depois do escândalo, há quem culpe o recurso finaceiro pelos mais de R$ 40 bilhões em dívidas da rede varejistas, porém, de acordo com o CEO da companhia de crédito londrinense Bankme, Thiago Eik, a modalidade é segura tanto para a empresa que pede o adiantamento, quanto para a instituição que concede.

"A antecipação de recebíveis, pura e simples, é você antecipar uma receita que você tem garantida no futuro. Na antecipação, a empresa vendeu, vai receber daqui 60 dias, mas já tem direito à receita. Então, ela vai até a instituição financeira e antecipa. Por exemplo, a empresa tem R$ 100 mil para receber daqui 60 dias. Então ela manda esse título aqui para a Bankme, que adianta R$ 95 mil e recebe os R$ 100 mil depois. Se daqui 60 dias o pagador dessa operação não pagar, a pessoa para quem eu antecipei os R$ 95 mil precisa pagar. Esse é o modelo de antecipação de recebíveis", explica Eik.







De acordo com ele, a antecipação tem poucos riscos porque, diferentemente do empréstimo, a empresa, durante a transação, precisa comprovar que aquele dinheiro já está certo para ser recebido no futuro. No empréstimo tradicional, o solicitante apenas pede o valor, sem dar garantias materiais de devolução. Então, trata-se de uma operação mais rápida, barata e segura para quem concede o crédito, como explica o CEO a seguir.



"A gente [Bankme] vai puxar o contrato social, via alguns outros documentos, para avaliar o quanto de endividamento essa empresa tem, qual o faturamento dela, o fluxo de caixa... A gente vai analisar os sócios para ver se são pessoas idôneas, o tempo que a empresa está no mercado, para ver se é uma operação segura para colocar o capital ali e, dependendo da situação, por mais que seja uma empresa segura e tenha bons números, é solicitada uma garantia como uma forma de blindagem, caso, no processo normal, não seja pago, tem uma garantia ali, um imóvel, títulos para garantir..."





Outro benefício para o solicitante é a rapidez para receber o crédito e a ausência do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), agilizando e economizando no processo. Além disso, Eik explica que, dependendo da situação, o tempo para devolver a quantia pode chegar a quatro meses.



"O nosso prazo [para receber], hoje, está na média de 50 dias. Mas isso pode variar. Normalmente, vai até um teto de 120 dias. Para aprovar um empréstimo são [necessários] 40, 50, 60 dias. A antecipação é uma operação que você faz no mesmo dia. Essa é uma operação que não tem IOF. Todos esses itens fazem que a taxa de juros, o custo do crédito, fique menor", diz o CEO.