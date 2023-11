Bancos fazem leilões com mais de 400 imóveis em diversos Estados brasileiros

Até dia 30, 198 mil londrinenses podem quitar dívidas com até 99% de desconto Um total de 198.535 pessoas estão inadimplentes em Londrina, revela o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa



Entre as unidades localizadas em São Paulo está um apartamento na Vila Brasilândia de 62 m², com dois quartos, varanda e dois banheiros e lance inicial de R$ 385 mil. No litoral paulista há uma casa de 52 m², na cidade de Praia Grande (SP), com lance inicial de R$ 180 mil.

Em Brasília há um apartamento simples de 34 m² no Setor Central da capital e lance inicial de R$ 139 mil. O lote mais caro também fica na região: uma casa de 794,13 m² no Setor de Mansões Dom Bosco, com cinco dormitórios, quatro salas e três varandas e lance inicial de R$ 6,9 milhões.

LEILÃO DO ITAÚ CONTA COM IMÓVEIS EM CINCO CAPITAIS

O leilão do Itaú, que encerra o envio de lances nesta sexta-feira (24), às 11h, conta com 38 imóveis distribuídos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco.

As ofertas de casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais têm lances iniciais entre R$ 39 mil e R$ 1 milhão. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com o imóvel.

Para conferir a lista completa com detalhes deste lote basta clicar no seguinte link.

Entre os imóveis localizados em São Paulo está um apartamento com cobertura duplex de 227 m², na região de Anália Franco, em condomínio com piscina e quadra, com lance inicial de R$ 705 mil e com 15% de desconto para pagamento à vista.

Já o lote mais caro é de uma casa de 306 m², na área nobre de Sorocaba (SP), com lance inicial de R$ 1 milhão.



LEILÃO DO SANTANDER TEM CASA E APARTAMENTOS NO LITORAL DE SÃO PAULO

O leilão do Santander tem 167 imóveis residenciais e terrenos, distribuídos em diversos estados. As ofertas de casas, apartamentos e terrenos têm lances iniciais entre R$ 10 mil e R$ 780 mil. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com imóvel.

A lista com detalhes dos imóveis deste lote pode ser consultada no seguinte link.

Entre as unidades localizadas em São Paulo está um apartamento na Liberdade de 61 m², com lance inicial de R$ 110 mil. Há também um apartamento de 143 m² na região do Morumbi, com quatro vagas na garagem e lance inicial de R$ 345 mil.

Na região litorânea de São Paulo, há um apartamento em São Vicente (SP) com 71 m², a 15 minutos de caminhada da praia, com lance inicial de R$ 110 mil. Também há uma casa de 611 m² localizada em Guarujá (SP), com duas salas, três varandas e uma piscina -o lance inicial é de R$ 560 mil.



POR QUE OS IMÓVEIS ESTÃO INDO A LEILÃO?

Boa parte dos imóveis foi retomada devido a dívidas relacionadas a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), condomínio e financiamento.

Nesses casos, o banco é responsável pelo pagamento das despesas que recaem sobre o imóvel, desde que não estejam prescritas e sejam comprovadas até a data da assinatura do contrato, para situações de compra com financiamento, e do pagamento do valor total da compra, se a aquisição for feita à vista.

Nicolas Paiva, advogado do escritório Silveiro Advogados, afirma que aquisições feitas em leilões são seguras devido a procedimentos técnicos do processo.

"É um trâmite muito bem estabelecido legalmente, mas é importante que o interessado no imóvel analise bem para garantir que não terá contratempo, checar a matrícula para entender quais as dívidas que podem recair sobre ele, a origem do imóvel e outros precedentes que eventualmente não estejam no cálculo na hora de fazer o lance", diz.

O prazo para pagamento dos débitos de responsabilidade do banco é de até 90 dias, contados a partir de finalizado o processo de aquisição via leilão. Para débitos cobrados judicialmente, o banco avalia se o pagamento cabe a ele e é responsável pelo pagamento da dívida total em caso de condenação do imóvel.

É responsabilidade do arrematante solicitar a baixa dos débitos prescritos junto ao município, débitos vencidos há mais de cinco anos e fazer o levantamento de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel.



São responsabilidade exclusiva do vencedor do leilão as despesas com:

- ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis); - Laudêmio e resgate de aforamento, se for o caso; - Contas de consumo pessoal, como água, energia e gás, independentemente se vinculado ao imóvel ou CPF/CNPJ do contratante; - Despesas relacionadas à lavratura da escritura; - Guias, declarações e documentos exigíveis, eventuais atualizações cadastrais e averbações em prefeitura - Cancelamento de eventuais ônus sobre o imóvel.

Em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é de responsabilidade de quem arrematar o negócio.

Ricardo Trotta, advogado especialista em direito imobiliário, afirma que, nesses casos, é importante que o interessado no imóvel visite o local e pesquise para saber se há alguém morando lá.



