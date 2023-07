Caixa vai abrir agências uma hora mais cedo para Dia do Desenrola

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm um incentivo para renegociarem dívidas por meio do Programa Desenrola Brasil. O banco vai abrir todas as agências uma hora mais cedo nesta sexta-feira (21) para um mutirão de renegociação.





De acordo com a Caixa, 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 limparam o nome nos primeiros dias do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Além do atendimento especial presencial, a Caixa vai enviar um caminhão-agência para Santos (SP) para reforçar a mobilização.

A presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, visita agências no Distrito Federal e diversos diretores farão o mesmo em outros estados. Conforme o banco, o mutirão vai ajudar a atender a população de forma mais direcionada. Em dois dias de atendimento, a Caixa registrou o dobro da procura normal por renegociação em seus canais.





O caminhão-agência da Caixa que vai estar em Santos é mais uma forma de atender a população. Vale lembrar que há a possibilidade de quitação à vista das dívidas com descontos de 40% até 90%, a depender do contrato do cliente, e parcelamento em 12 até 96 meses.

Além do Desenrola Brasil, que iniciou na segunda-feira (17), a Caixa promove o Tudo em Dia Caixa, uma campanha própria de renegociação de dívidas. O banco dará desconto de 40% a 90% para pessoas físicas e jurídicas em débito com a instituição. Quanto menor o número de parcelas, maior o desconto.