Com maior movimento, PM e GM reforçam segurança no Calçadão para compras de Natal

Uma estratégia é deslocar o patrulhamento das escolas, que estarão fechadas, para locais com grande trânsito de pessoas. “A Guarda Municipal, em parceria com a Acil, dando continuidade ao trabalho que o próprio município está fazendo através da Codel, estará reforçando o policiamento na rua, com efetivo extra, aproveitando que algumas áreas, como escolas, vão estar fechadas, para complementar o patrulhamento nas áreas de grande concentração, como o Calçadão”, destacou o secretário Pedro Ramos.

O Natal é a data mais esperada pelos comerciantes. Com a chegada do 13º, o consumidor tem mais dinheiro para fazer suas compras e nós precisamos de segurança tanto para o lojista quanto para o consumidor. A reunião de hoje foi importante porque alinhamos com as forças policiais de nossa cidade toda a questão da segurança, e em relação também à decoração de Natal que vai ser instalada no Calçadão”, destaca Pamplona.

Na terça-feira (23), o superintendente Rodrigo Geara e o diretor Comercial Angelo Pamplona, da Acil, reuniram-se com o tenente-coronel Pedro Ramos (Defesa Social), major Marcos Tordoro (4ª Companhia Independente), capitão Marcelo Barros do Nascimento (5º Batalhão da Polícia Militar) e Ovhanes Gava (Sincoval), além de empresários patrocinadores, para tratar da segurança de quem deseja ir às compras ou passear no período noturno pela cidade.“

Com o horário do comércio estendido a partir do dia 6, a decoração especial, o 13º salário e os consumidores na rua, a segurança é uma preocupação constante durante a campanha LondriNatal, que vai iluminar o Calçadão e levar atrações culturais a diversos pontos de Londrina.

Orientações





Para quem vai às compras, a Polícia Militar aconselha evitar o uso de dinheiro vivo: “É preciso cuidado no manuseio do dinheiro em espécie, sempre usar o cartão ou os meios de pagamento virtuais, e ficar atento principalmente com as crianças. A Polícia Militar vai estar presente nos horários de maior demanda e nos locais de maior circulação de pessoas, tanto nas questões de trânsito e transporte público quanto na área comercial”, destacou o capitão Marcelo Barros do Nascimento, do 5º Batalhão de Polícia Militar.





“Todo mundo está ansioso para voltar às ruas, e a polícia é parceira da Acil em ações integradas com outros órgãos de segurança, para dar tranquilidade à cidade que vai estar enfeitada e de portas abertas para receber a população”, acrescentou. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também vão organizar o trânsito e cuidar da segurança durante a carreata do Papai Noel, que sairá, no fim da tarde do dia 6 de dezembro, do Centro de Imunização da Zona Norte e vai circular pela cidade até o Calçadão, embalada pela Big Band do maestro Vitor Gorni.







O LondriNatal é uma realização da ACIL com apoio da prefeitura de Londrina, Codel, CMTU, Secretaria de Cultura, Festival Internacional de Música de Londrina, Polícia Militar e Guarda Municipal.