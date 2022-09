Confira o resultado do Teste de Aptidão Física do concurso da Guarda Municipal de Londrina

A SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) de Londrina e a Cops/UEL (Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina) divulgaram, na segunda-feira (26), o resultado do TAF (Teste de Aptidão Física) do concurso público da Guarda Municipal de Londrina. As listas com os nomes de todos os candidatos considerados aptos foram publicadas no site da Cops (acesse aqui). Além disso, os concorrentes podem conferir seu desempenho individual na mesma página on-line.





Também estão disponíveis as listas com as classificações finais referentes à ampla concorrência e aos candidatos afro-brasileiros. Caso o concorrente não conste da lista de indivíduos aptos no TAF ou discorde da classificação final, poderá interpor recursos até as 17h de quarta-feira (28).

Segundo a diretora de Desenvolvimento Humano da SMRH, Haline Kawassaki, serão divulgadas na sexta-feira (30) a homologação do concurso, as respostas aos recursos e as primeiras convocações para a próxima etapa. “Também vamos publicar as orientações para a próxima fase, que é a investigação de conduta, incluindo informações como as datas e o local onde os candidatos devem se apresentar e os documentos que precisam levar. A previsão é que eles se apresentem em meados de outubro. Posteriormente, será aplicado o curso de formação”, salientou.





No total, 280 candidatos foram classificados em todas as fases de habilitação do concurso, dos quais 46 são mulheres. Entretanto, o resultado final, com os números definitivos, será divulgado no ato da homologação.

