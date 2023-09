Construtora estende prazo de Feirão de Imóveis na zona norte de Londrina

Unidades de empreendimentos da Pride podem ser adquiridas com descontos de RS 80 mil se somados os valores da ação promocional e subsídios de programas do governo federal e estadual







A construtora Pride realiza em Londrina mais uma edição do Feirão de Imóveis. A ação teve início no último dia 13 de setembro e seria realizada por dez dias. No entanto, devido ao sucesso das vendas, o prazo da campanha foi estendido até o final de setembro.



Publicidade

Publicidade





Até lá, os interessados têm a oportunidade de adquirir unidades dos empreendimentos London Palace e London Tower com descontos especiais. O Feirão acontece na Central de vendas da Pride, que fica na Avenida Saul Elkind, 3439, das 9 às 18h.





Vevianne Jacques, diretora comercial da Construtora Pride, conta que o Feirão superou as expectativas. “Esse, de fato, é um bom momento para quem deseja realizar o sonho de adquirir o primeiro imóvel. Além da promoção da própria construtora, os clientes podem aproveitar os subsídios do Minha Casa, Minha Vida e também do Casafácil Paraná. Somados todos os recursos, as unidades podem sair com um desconto de 80 mil reais”, afirma.

Publicidade





A diretora da Pride salienta ainda que, dependendo da avaliação de crédito do Minha Casa, Minha Vida e do CasaFácil, o cliente não precisa dar um valor de entrada. Além disso, os juros de financiamento pelo programa do governo federal também são os mais atrativos do mercado.





Aliás, a compra da casa própria é um sonho para 87% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo Censo de Moradia Quinto Andar e pelo Instituto Datafolha. Outro dado relevante do levantamento é que, numa escala de 0 a 10, a importância de ter a casa própria recebeu a nota 9,7 e aparece ao lado do valor dado a ter uma profissão. Para grande parte da população brasileira, a aquisição de uma casa vale mais que a estabilidade financeira, a religião ou ter filhos.

Publicidade