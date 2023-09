Construtora faz feirão de imóveis em Londrina de 13 a 23 de setembro

Na ocasião, construtora oferece unidades do London Palace e do London Tower, localizados na Zona Norte, com descontos exclusivos

A construtora Pride realiza em Londrina mais uma edição do Feirão de Imóveis. De 13 a 23 de setembro, os clientes poderão adquirir unidades dos empreendimentos London Palace e London Tower com descontos especiais. O Feirão acontece na Central de vendas, que fica na Avenida Saul Elkind, 3439, das 9 às 18h.

Publicidade

Publicidade





Os dois empreendimentos são contemplados pelo Minha Casa, Minha Vida e também pelo Casafácil Paraná, lançado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). A renda máxima para ter direito ao benefício do programa estadual passou de três para quatro salários mínimos nacionais. Além disso, o recurso que antes era de R$ 15 mil será de R$ 20 mil por casa, para abatimento no valor total do financiamento residencial.





“Somados todos os recursos, as unidades podem sair com um desconto de 80 mil reais. Além disso, dependendo da avaliação de crédito do Minha Casa, Minha Vida e do CasaFácil, o cliente não precisa dar um valor de entrada. Os juros de financiamento pelo programa do governo federal também são os mais atrativos do mercado. Todos esses benefícios tornam esse momento bastante favorável para quem quer adquirir seu primeiro imóvel”, explica a diretora comercial da Construtora Pride, Vevianne Jacques

Publicidade

Aliás, a compra da casa própria é um sonho para 87% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo Censo de Moradia Quinto Andar e pelo Instituto Datafolha. Outro dado relevante do levantamento é que, numa escala de 0 a 10, a importância de ter a casa própria recebeu a nota 9,7 e aparece ao lado do valor dado a ter uma profissão. Para grande parte da população brasileira, a aquisição de uma casa vale mais que a estabilidade financeira, a religião ou ter filhos.





Facilita Pride

Publicidade





Durante o Feirão de Imóveis os clientes contam também com o “Facilita Pride”, um programa permanente da construtora que oferece condições especiais, como entrada parcelada, aprovação de crédito mais rápida, descontos promocionais e muito mais.

Publicidade





Um dos benefícios do Facilita Pride é o contato direto com o departamento comercial da empresa para negociar a melhor condição de pagamento. “Nossa equipe comercial está preparada para auxiliar o cliente durante todo o processo e garantir as melhores vantagens na compra do imóvel.”, salienta Vevianne.





A aprovação de crédito é rápida e a documentação exigida inclui comprovação de renda, análise de crédito básica e documentação para compra. “Como trabalhamos com imóveis na planta, não existe necessidade de levar os documentos do imóvel para solicitar a aprovação do financiamento. E, sem dúvida, esse é um fator que agiliza bastante todo o processo de aquisição de um apartamento”, aponta a diretora comercial da Construtora Pride.

Publicidade