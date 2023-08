Contribuintes podem negociar débitos municipais pelo Profis com desconto de 90% até 31 de agosto

Agosto é o último mês para pagamentos de dívidas municipais, à vista, com 90% de desconto nos juros e na multa, condição facilitada acessível exclusivamente pelo Profis (Programa de Regularização Fiscal).





Até o dia 31, quinta-feira da próxima semana, os contribuintes londrinenses poderão aderir ao Profis 2023 e renegociar seus débitos usufruindo esta vantagem.

Para facilitar a adesão do público, um plantão de atendimento presencial do Profis será realizado neste sábado (26), das 9h às 15h, na Praça da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada no piso térreo do prédio da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.





Ao todo, 200 vagas estão abertas. Para isso, é necessário fazer o agendamento previamente no Portal da Prefeitura ou, ainda, pelo telefone (43) 3372-4424.

Os interessados têm a oportunidade de saldar seus débitos, inscritos em dívida ativa ou não, referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), além de outras taxas e multas adquiridas junto a secretarias e órgãos municipais, como a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), por exemplo.