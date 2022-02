Créditos do Paraná Pay são disponibilizados para uso em postos de combustíveis e distribuidoras de gás

Onze postos de combustíveis e seis distribuidoras de gás já estão credenciados na carteira digital do Paraná Pay/Senff. Com a plataforma, todos as pessoas cadastrados no Nota Paraná podem utilizar os créditos do Paraná Pay para pagar as compras nesses estabelecimentos credenciados por meio do QRCode. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

As pessoas que forem sorteadas com os valores de R$ 100 poderão utilizar o saldo em alguns desses estabelecimentos localizados, até o momento, nos municípios de Curitiba, Maringá, Irati, Curiúva e Prudentópolis.

A inclusão de postos e distribuidoras no Paraná Pay se soma a opções já existentes com o segmento das atividades turísticas ligadas à hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, recepção turística, eventos, recreação e entretenimento, entre outras.

A Secretaria da Fazenda informou ainda que empresários e donos de postos de combustíveis e comércio varejista de gás de cozinha interessados em participar do programa podem realizar o credenciamento junto à carteira digital pelo Banco Senff. A medida beneficia todos os consumidores cadastrados no Nota Paraná e ainda fomenta a atividade econômica das cidades.

Segundo a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, a gasolina e o gás de cozinha são produtos de primeira necessidade para muitas famílias.

"Nada mais justo que usar os créditos do Paraná Pay para que pesem menos no orçamento doméstico", disse.



O Paraná Pay tem sorteios mensais, disponibilizando o uso de créditos do Nota Paraná para pagamento direto de serviços ou produtos de empresas cadastradas em sua carteira digital.

Mais de 1,7 milhão de consumidores cadastrados concorrem todos os meses a oito mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. O contribuinte continua concorrendo normalmente nos sorteios do Nota Paraná, podendo ser premiado em ambos os sorteios.



Para participar do sorteio o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e concordar com a participação nos sorteios.

Para utilizar os créditos basta ao consumidor sorteado com o voucher de R$ 100 acessar o seu cadastro pelo Nota Paraná e entrar na aba turismo. Lá pode transferir o valor para sua carteira digital e utilizar nos estabelecimentos. Ao aderir ao Paraná Pay, tanto consumidores quanto os donos dos estabelecimentos precisam abrir uma conta na carteira digital Senff.



O Banco Senff é a instituição credenciada para operar com a carteira digital do Paraná Pay e os estabelecimentos e devem fazer o cadastro no site da instituição para poder receber pagamentos oriundos do programa. Em seguida, basta abrir sua Carteira Digital Paraná Pay/Senff e transferir seus créditos para poder utilizar.



