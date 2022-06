Em Londrina, valor da cesta básica segue estável

A cesta básica vem apresentando certa estabilidade nos dois últimos meses, segundo relatório elaborado pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas). Conforme o economista e professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Marcos Rambalducci, colunista da Folha de Londrina, e um dos coordenadores do Nupea, o preço decresceu muito pouco, -0,27% em relação ao mês anterior. “A cesta básica se manteve sem maiores aumentos, mas em patamar muito elevado, com aumento de 21% da cesta básica de 1º janeiro até agora”, ressaltou o economista.

O produto que registrou o maior aumento foi o feijão (+20,2%) e o que teve maior redução foi o tomate (-9,4%).



Atualmente, o valor da cesta para uma pessoa adulta está em R$ 610,58. Para uma família de dois adultos e duas crianças, o valor está em R$1.831,73.





O valor da cesta individual foi obtido por levantamento realizado em onze supermercados de Londrina, no entanto, se o consumidor adquirisse os produtos de menor preço em cada um dos supermercados essa mesma cesta sairia por R$ 489,01, uma economia de 20%. Mas em uma situação mais real, em que o consumidor comprar todas as mercadorias que compõem a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços, pagará por ela R$ 517,25, ou seja, 15% mais barata que a média. Contudo, se ele optar por comprar no estabelecimento mais caro, pagará R$ 684,95, ou seja, 12% mais caro que a média. Nesse último caso, o valor gasto seria 40,06% mais caro que se pegasse os produtos mais baratos de cada um dos 11 supermercados.





Rambalducci projetou que a tendência é a redução do preço médio nos próximos meses. “Há uma estabilidade em termos das commodities internacionais. Com o milho e soja se mantendo em patamar equilibrado permite que a produção de carne não gere mais custo ao produtor. A taxa de câmbio também está caindo, estamos trabalhando com taxa abaixo de R$ 5, e isso possibilita que a inflação recue. A produção agrícola aparentemente não está tendo nenhuma categoria de problema, fora aqueles normais decorrentes da sazonalidade.”

