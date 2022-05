UEL desenvolve pesquisa sobre saúde bucal e uso de cigarro eletrônico

Os cigarros eletrônicos, conhecidos também como pendrive, pod ou vape, se tornaram populares entre os jovens nos últimos anos. Há discussões sobre a proibição do uso no país e ainda não se sabe o quanto ele faz mal à saúde. É justamente para investigar os efeitos na saúde bucal que será feito um levantamento entre os estudantes da UEL, por meio do projeto de pesquisa, ensino e extensão denominado “Formas alternativas de consumo de tabaco entre estudantes universitários e sua relação com a saúde bucal”.

Coordenado pelo professor Ademar Takahashi Junior, do Departamento de Medicina Oral e Odontologia Infantil, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), o projeto já tem resultados preliminares. Recentemente, foi aplicado um questionário a alunos do centro de estudos. Dos quase 250 entrevistados, 50% indicaram já ter utilizado os cigarros eletrônicos para recreação, em festas ou com os amigos. Dessa porcentagem, mais da metade também indicou fazer uso frequente.

A partir de agosto, com o início do calendário letivo de 2022, o levantamento será feito com todos os estudantes da UEL. O questionário será simples e com até dois minutos de duração. Os voluntários também passarão por exame, para verificar alterações na cavidade bucal, como diminuição da saliva ou áreas esbranquiçadas, e ainda receberão avaliação e limpeza dos dentes.