Evento em Londrina discute impactos da Reforma Tributária no mercado imobiliário

Londrina recebe na segunda-feira (19) o evento “Reforma Tributária: como as propostas em tramitação impactam o mercado imobiliário”, que vai contar com a presença de José Carlos Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Construção Civil). Será às 8h, no espaço de eventos do Aurora Shopping, e as inscrições são gratuitas.





O debate é promovido pelo Sinduscon PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná) Norte e o Sinduscon PR Noroeste, fundamental para direcionar o crescimento do setor da construção civil no Brasil nos próximos anos.

O presidente do CBIC também vai abordar sobre o novo Governo, futuro da construção, representação setorial e programa Minha Casa Minha Vida. Dr. Leonardo Sperb de Paola, presidente do IPEFis (Instituto de Políticas Fiscais e Reforma Tributária) e parlamentares envolvidos na votação da PEC 45/2019 também são presenças confirmadas.





Durante a discussão, vão ser analisados os reflexos das propostas da Reforma Tributária sobre o mercado imobiliário, um panorama sobre o RET (Regime Especial de Tributação), além de custos, como insumos, mão de obra e serviços.

A CBIC tem feito articulações em Brasília sobre o tema e recentemente recebeu o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na comissão mista, que discute o assunto. A preocupação é que a Reforma Tributária baseada na introdução de um imposto sobre valor agregado possa ter impacto no mercado de trabalho do setor e os preços dos imóveis. No setor são seis itens em que não há tributação: mão de obra, terreno, despesa tributária, despesa financeira, despesa administrativa e lucro do empreendimento, o que equivale a 75% do preço de venda.





A criação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual é um dos alicerces da PEC, que busca centralizar os cinco tributos sobre consumo existentes por meio de dois impostos diferentes. O Imposto sobre Valor Agregado federal será responsável por unificar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Por sua vez, o IVA subnacional agrupará o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto sobre Serviços) em um único imposto. Ambos os tributos devem ser cobrados no destino de cada produto vendido no País, portanto, na venda para o consumidor.

“Trazer essa discussão para Londrina com os principais representantes da construção civil é fundamental. Somos uma região em que o nosso setor gera um impacto econômico enorme e precisamos estar informados e alinhados sobre os trâmites da PEC. Neste evento, sem dúvida traremos essa clareza a todos os players do setor”, afirma Celia Catussi, presidente do Sinduscon PR Norte.





O evento é patrocinado pelo Sistema Fiep e Mútua PR, com apoio da CBIC, CEAL, Secovi Londrina, Sescap-LDR, Crea-PR, Creci-PR 6° Regional.

Serviço:

Evento: “Reforma Tributária: como as propostas em tramitação impactam o mercado imobiliário”

Dia: 19 de junho, às 8h

Local: Espaço de Eventos do Aurora Shopping

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/43xbZcB.