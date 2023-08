Fintech londrinense que cria mini bancos é aposta de programa de aceleração global

Com uma tecnologia que cria e opera estruturas financeiras para pessoas comuns que desejam oferecer crédito para suas redes de relacionamento, a Bankme é uma das startups selecionadas para a mais recente edição do Scale-Up, programa de aceleração da rede global de empreendedores Endeavor.

Fundada em 2020 e pioneira no segmento, a fintech, que tem base em Londrina, possui atualmente setenta mini bancos sob gestão e a quantia movimentada neles ultrapassou R$ 500 milhões no último ano. A estimativa até o final de 2023 é um aumento de 100% no faturamento, além de alcançar o marco de cem Mini Bancos em operação. Publicidade Publicidade



Avaliada em R$ 57 milhões, fintech londrinense de minibancos recebe aporte de R$ 5,5 mi A fintech londrinense Bankme se aproxima de seu segundo aniversário com a captação de R$ 5,5 milhões. Fundada em 2020, a jovem financeira é avaliada em R$ 57 mi



O negócio compartilha o fato de já estar no momento certo para escalar com as demais startups selecionadas pela Endeavor, que, ao longo de mais de duas décadas, contribuiu para o desenvolvimento de 12 unicórnios brasileiros, como MadeiraMadeira, unico e VTEX.



Hoje a Bankme é responsável tanto pela criação da estrutura quanto pela operação, contemplando todas as demandas burocráticas dentro dos Mini Bancos, como a estruturação de garantias e análise de crédito. Assim, mapeia a confiabilidade do tomador de recursos para auxiliar o cliente na tomada de decisão de oferecer crédito por meio do seu Mini Banco.

Publicidade

Para crescer, a empresa vem ampliando o portfólio de recursos disponíveis dentro dos Mini Bancos. Inicialmente, a solução contava apenas com antecipação de recebíveis e agora possibilita que os clientes também forneçam empréstimos e financiamentos, por meio da Cédula de Crédito Bancário (CCB). Além disso, oferece soluções para a capitalização dos Mini Bancos, com o aporte de até quatro vezes o capital sob gestão do empreendedor, com os recursos do funding Bankme.





Antecipação de recebíveis: recurso usado pela Americanas promete ser melhor que o empréstimo a antecipação de recebíveis, que é prometida como uma solução para o CNPJ que queira ter crédito alto, em pouco tempo e com meses de prazo.