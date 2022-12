Índice de consumidores que saíram da inadimplência cresce 14% no mês de novembro em Londrina

De acordo com os dados do indicador do SPC/ACIL (Sistema de Proteção ao Crédito da ACIL) em novembro, o percentual de quitação de dívidas atrasadas superou o de consumidores que entraram para o cadastro da inadimplência. O mês foi impactado diretamente pelo aumento na geração de empregos formais e pela primeira parcela do 13º salário.





Leia também: Atual diretor, Angelo Pamplona é eleito novo presidente da ACIL.

Publicidade

Publicidade





Os consumidores que estavam negativados e conseguiram pagar ou renegociar os débitos vencidos, deixando a inadimplência, apresentaram elevação de 14% em novembro. No acumulado do ano, o aumento é de 9%.





“Este resultado positivo em relação aos consumidores que conseguiram limpar o nome é resultado direto dos empregos criados na cidade de Londrina, especialmente do emprego formal, que resultou em aumento da massa de trabalhadores com possibilidade de receber o 13º salário e quitar os débitos pendentes”, explica Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.





Já o número de consumidores que não conseguiram quitar suas dívidas e tiveram o nome incluído no cadastro de negativados apresentou elevação de 12%, em comparação com novembro do ano passado. Considerando os 11 meses de 2022, o aumento dos inadimplentes é de 15%.