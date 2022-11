Atual diretor, Angelo Pamplona é eleito novo presidente da ACIL

A chapa ACIL à Frente foi eleita por aclamação, durante assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (17), para comandar a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) durante a gestão 2023-2025. Angelo Pamplona vai assumir a presidência em 28 de fevereiro de 2023, quando ocorrerá a posse.





A assembleia também definiu a nova diretoria e os conselhos Deliberativo e Fiscal. A vice-presidência ficou com a empresária Vera Lúcia Ramos Antunes, que hoje é diretora de Micro e Pequeno Empresário.







Atual diretor Comercial da chapa Juntos, da presidente Marcia Manfrin (2021-2023), Angelo Pamplona é comerciante ligado a ações filantrópicas e ao associativismo. Trabalhou pela revitalização da R. Sergipe, tornando-se coordenador do Núcleo Nova Sergipe pelo Programa Empreender, da ACIL. Passou a exercer cargos de diretoria a pedido de Valter Orsi, em 2014. É vice-presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná (CACINP) e Cidadão Benemérito de Londrina.

Composição da chapa ACIL à Frente:

Presidente: Angelo Pamplona da Costa

Vice-presidente: Vera Lúcia Ramos Antunes

Diretor Secretário: Fabrício Massi Salla

2º Diretor Secretário: Luiz Carlos Euzébio

Diretor Financeiro: Wilson Munhoz Jr.

2º Diretor Financeiro: Igor Falcão

Diretor Comercial: Fábio Kai

Diretor Industrial: João Henriques Fernandes

Diretor de Serviços: Sheila Alves Dal-Ry Issa

Diretor de Comércio Internacional: Thiago Romanelli

Diretor de Produtos: Mário Nei Pacagnan

Diretor Institucional: Gerson Guariente

Diretor de Agronegócio: Haroldo Polizel

Diretor de Tecnologia e Inovação: Ronaldo Couza

Diretor de Micro e Pequeno Empresário: Thiago Terzoni

Diretor Jovem Empresário: Guilherme Lopes





Conselho Deliberativo:

Adalberto Baccarin

Adelino Favoreto Junior

Ary Sudan

Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas

Carla Sonoda

Fabio Yoshimura Ajita

George Hiraiwa

Kentaro Takahara

Marcia Mocelin Manfrin

Marcus Gimenes

Rodolfo Zanluchi

Rubens Benedito Augusto

Valter Luiz Orsi





Conselho Fiscal:

Rafael de Giovanni Netto

Ricardo Nunes Garcia

Marcelo Odetto Esquiante





Conselho Fiscal Suplente:

Eduardo Yoshimura Ajita

Marcia Cescato de Castro Ruiz

Rogério Pena Chineze