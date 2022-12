Comércio vive clima de Copa e tem boas expectativas para o Natal

Dezembro chegou e a expectativa do comércio para as compras desse período ficam cada vez mais altas, levando em consideração que 2022 é um ano atípico pela mistura de comemorações.





As lojas se preparam para essa onda de compradores entusiasmados, aproveitando que terão três datas comemorativas de muita importância: Copa do mundo, Natal e Ano novo.



Pelas ruas da cidade, uma mistura de cores e mercadorias: de um lado vemos o tão chamativo verde e amarelo, vuvuzelas e bandeiras, de outro papais-noéis, árvores de natal e luzes. O momento é de esperança de que a economia londrinense possa ter seu pico de compras como todo fim de ano.





Os dados de uma pesquisa feita pela Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), mostram que o crescimento do comércio em 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior é de 27,93%.

Segundo Angelo Pamplona, presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), a Copa do Mundo já apresenta "um diferencial bacana" na movimentação comercial da cidade, levando em conta que ocorre nos últimos meses do ano, período não típico desse evento esportivo.





“A Copa do Mundo está incentivando os setores de decoração e vestuário, eles têm muito a ganhar com toda essa movimentação e andando pelas ruas já podemos ver lojas vendendo diversos artigos relacionados com isso, como camisetas e diversos tipos de decoração”, relata.





