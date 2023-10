Lojistas do PR esperam aumento de até 10% nas vendas do Dia das Crianças

Os lojistas prepararam os estoques e esperam aumento na procura por brinquedos para o Dia das Crianças. A expectativa do varejo é que o dia 12 de outubro seja um prenúncio do que vem pela frente, funcionando como um termômetro para as vendas de Natal. Para atrair os pequenos consumidores, cada vez mais exigentes, comerciantes londrinenses rechearam as prateleiras com novidades, investiram em pesquisa de mercado e apostam em um bom retorno que pode chegar a até 10% de crescimento sobre o mesmo período do ano passado.





O entusiasmo dos varejistas encontra respaldo em uma pesquisa de intenção de compra realizada pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae/PR. Segundo o levantamento, 66,9% dos paranaenses pretendem presentear no Dia das Crianças.

Embora o percentual registrado neste estudo seja menor do que o apontado no ano passado, quando o índice ficou em 74,4%, a intenção de compras observada em 2023 é a terceira maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2016.





O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, vê o Dia das Crianças como um grande estímulo para o varejo no segundo semestre, que ainda conta com a Black Friday, em novembro, e o Natal. “A pesquisa do Dia das Crianças demonstra que dois terços da população paranaense pretendem presentear, voltando os brinquedos a se destacar com relação aos outros tipos de presentes para o público infanto-juvenil. Embora as compras pela internet se sobressaiam, o comércio tradicional lidera a preferência para a aquisição”, reiterou Schmidt.

Na lista de preferências revelada pela sondagem, os brinquedos surgem no topo e devem ser a escolha de 69,6% dos consumidores. Roupas e calçados aparecem em segundo, com 28,7% das intenções de compra. Com menor apelo entre as crianças, estão os jogos educativos, com 5,3% das citações, e os livros, com apenas 2,8%.





